Эксклюзив 13 июля 2023, 17:29 Строительная люлька с рабочим рухнула на юго-востоке Москвы Строительная люлька с рабочим упала с высоты на асфальт на юго-востоке Москвы Пресс-служба прокуратуры Москвы

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Строительная люлька с рабочим упала на асфальт с высоты во время ремонта фасада одного из домов на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил источник «360».

К месту происшествия на Ставропольской улице в районе Люблино немедленно прибыла скорая. Пострадавшего госпитализировали медики.

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Ранее рабочего насмерть зажало в шахте лифта на юге Москвы. Мужчина скончался на месте в одной из девятитиэтажек в Восточном Бирюлеве.