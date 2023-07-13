13 июля 2023, 17:29
Строительная люлька с рабочим рухнула на юго-востоке Москвы
Строительная люлька с рабочим упала с высоты на асфальт на юго-востоке Москвы
Строительная люлька с рабочим упала на асфальт с высоты во время ремонта фасада одного из домов на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил источник «360».
К месту происшествия на Ставропольской улице в районе Люблино немедленно прибыла скорая. Пострадавшего госпитализировали медики.
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Ранее рабочего насмерть зажало в шахте лифта на юге Москвы. Мужчина скончался на месте в одной из девятитиэтажек в Восточном Бирюлеве.
Строительство
Москва 2023
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