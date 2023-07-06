Происшествия 06 июля 2023, 16:12 Рабочего насмерть зажало в шахте лифта на юге Москвы Рабочего насмерть зажало лифтом во время ремонта в Восточном Бирюлеве в Москве Пресс-служба Генпрокуратуры

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Рабочего зажало в шахте лифта в одной из девятитиэтажек в Восточном Бирюлеве в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Ремонт производился в подъезде дома на Михневской улице. Прибывшие на место сотрудники спецслужб вскрыли лифт гидравлическим инструментом, но спасти 39-летнего мужчину не удалось.

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Нагатинская межрайонная прокуратура начала проверку после происшествия.

Ранее рабочий едва не умер в семиметровом котловане на улице Лобачевского на западе Москвы.