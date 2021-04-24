Стрелок из квартиры в Алма-Ате произвел около 30 выстрелов

Житель Алма-Аты, устроивший стрельбу из квартиры многоэтажного дома, произвел около 30 выстрелов. Он ранил двух сотрудников казахстанского спецназа, которые пострадали при операции по его обезвреживанию, сообщило РИА «Новости».

Неизвестный мужчина с ружьем в субботу забаррикадировался в квартире жилого комплекса «Бухар Жырау Тауэрс». У него произошел конфликт с охранником ЖК, которому он выстрелил в ногу.

Местное издание Tengrinews.kz сообщило, что злоумышленник разбил окно и спрыгнул вниз.

Соседка мужчины рассказала, что он проживал в квартире на 17-м этаже. На место прибыли медики. О состоянии стрелявшего не уточняется.

Ходили слухи, что причиной конфликта с охранником стали диваны на входе в подъезд. Но местная жительница сказала, что диваны стоят на входе уже давно. По ее словам, мужчина, открывший стрельбу, живет в этом доме давно, ему больше 50 лет. Она назвала его своеобразным человеком, несговорчивым и «жестковатым».

Полиция проводила операцию по задержанию стрелявшего несколько часов. Он продолжал отстреливаться от силовиков. Двое спецназовцев получили легкие ранения.