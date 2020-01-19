Стрелком, убившим четырех человек в США, оказался подросток

Стрельба произошла вечером 17 января (около 3:00 мск) в частном доме. Среди погибших один взрослый и трое детей — две девочки и мальчик. Еще один человек получил ранения, его доставили в больницу.

Подозреваемый оказался несовершеннолетним. Как сообщили в полиции, он действовал в одиночку. Молодого человека взяли под стражу.

Мотивы преступления неизвестны.

Оператор телеканала KUTV выложил в Twitter фотографии дома, где подросток расстрелял родственников.

Грантсвилл — небольшой город с населением около 11 тысяч человек.

Губернатор Юты выразил соболезнования в связи с гибелью людей и призвал жителей взять под контроль свое огнестрельное оружие.

«Родители, бабушки и дедушки, берегите свое огнестрельное оружие! Крепко обнимите своих близких и помните, что любовь, а не ненависть, исцелит сломленных людей и разбитые семьи», — написал он.