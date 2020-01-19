    19 января 2020, 03:34

    Стрелком, убившим четырех человек в США, оказался подросток

    Кирилл Фролов

    Полиция раскрыла подробности стрельбы в городе Грантсвилл американского штата Юта, в результате которой погибли четыре человека. Все они, как и стрелявший, были членами одной семьи, сообщил местный телеканал KSL.
    Стрелком, убившим четырех человек в США, оказался подросток

    Стрельба произошла вечером 17 января (около 3:00 мск) в частном доме. Среди погибших один взрослый и трое детей — две девочки и мальчик. Еще один человек получил ранения, его доставили в больницу.

    Подозреваемый оказался несовершеннолетним. Как сообщили в полиции, он действовал в одиночку. Молодого человека взяли под стражу.

    Мотивы преступления неизвестны.

    Оператор телеканала KUTV выложил в Twitter фотографии дома, где подросток расстрелял родственников.

    Грантсвилл — небольшой город с населением около 11 тысяч человек.

    Губернатор Юты выразил соболезнования в связи с гибелью людей и призвал жителей взять под контроль свое огнестрельное оружие.

    «Родители, бабушки и дедушки, берегите свое огнестрельное оружие! Крепко обнимите своих близких и помните, что любовь, а не ненависть, исцелит сломленных людей и разбитые семьи», — написал он.