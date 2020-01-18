Четыре человека погибли при стрельбе в США

Четыре человека погибли, еще один пострадал в результате стрельбы в американском штате Юта. Полиция уверена, что нападение совершил один человек, его задержали.

Подозреваемый устроил стрельбу на пересечении улиц Main Street и 130 South в Грантсвилле вечером 17 января. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию, стрелка поместили под стражу. Полицейские заверили, что он был один и дальнейшей опасности нет.

Один пострадавший находится в больнице. Его имя и имена жертв пока не разглашаются. Полиция проверяет, не были ли погибшие и нападавший знакомы.

Губернатор Юты Гэри Герберт выразил соболезнования в связи с гибелью людей и объявил, что департамент общественной безопасности штата и государственная криминалистическая лаборатория оказывают помощь местным органам.

Население Грантсвилла составляет около 11 тысяч человек.