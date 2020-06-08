СМИ: установлена личность стрелка в Москве

Источники СМИ сообщили, что стала известна личность мужчины, открывшего стрельбу по прохожим в Москве на улице Строителей.

Как сообщил канал РЕН ТВ, жильцы сообщили, что стрелял якобы Дмитрий Павлов, бывший директор завода «Серп и Молот».

Полиция сначала опровергла сообщения о втором пострадавшем при стрельбе на юго-западе Москвы.

«Информация не соответствует действительности. При стрельбе пострадал один человек», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МВД.

Позднее в столичном главке МВД уточнили: пострадали два человека, это прохожие.

Собеседник ТАСС сообщил, что стрелявший мужчина пьян и имеет психическое заболевание.

После стрельбы СК России возбудил два уголовных дела по статьям о хулиганстве и покушении на убийство. Сейчас на месте работают оперативники.

Ход расследования по уголовному делу руководителем управления поставлен на контроль.

Источник в правоохранительных органах рассказал «МК», что стрельба началась около 22:00.

«По предварительной информации, мужчина начал стрелять по машине каршеринга из охотничьего ружья... В момент выстрела люди разговаривали около подъезда», — рассказал собеседник издания.

Дмитрий Павлов стрелял из окна на втором этаже пятиэтажного дома. Предварительно, из карабина «Сайга», который на него зарегистрирован.

Сейчас полицейские через дверь уговаривают Павлова сдаться. Скорее всего, спецназ будет штурмовать квартиру.

Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома на улице Строителей на юго-западе Москвы.