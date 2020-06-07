Появилось видео с места стрельбы на юго-западе Москвы

«360» публикует видео, сделанное на месте стрельбы на улице Строителей на юго-западе Москвы.

СМИ пишут о ранении молодого человека в ногу и девушки в руку.

Ранее СМИ сообщили неизвестном мужчине, открывшем стрельбу с балкона дома из охотничьего ружья. По словам очевидцев, была ранен офицер полиции.

Источники ТАСС сообщили, что неизвестный открыл огонь по вызванным полицейским через дверь в коммунальной квартире. Один из оперативников был ранен.

Стражи правопорядка сейчас уговаривают стрелка сдаться. Личность нападавшего пока не установлена. Возможно, имел место конфликт между собственниками жилья.

UPD: Полиция опровергла сообщения о втором пострадавшем при стрельбе на юго-западе Москвы — ГУ МВД. По данным столичного главка, ранения получил один человек, его госпитализировали.