Стрелявшего в российских туристов в Абхазии поместили под арест

Суд в Сухуми арестовал на два месяца Дмитрия Пилия, устроившего стрельбу на территории пансионата «Самшитовая роща» в абхазской Пицунде, в результате которой пострадали двое российских туристов. Об этом сообщил «Sputnik Абхазия».

Пилия не смог присутствовать на заседании суда по состоянию здоровья. Когда он устроил стрельбу в пансионате, то сам получил ранение рикошетом от выпущенных пуль. Это произошло ночью 15 июня. Сейчас обвиняемый находится в Гулрыпшском госпитале. Перед этим ему сделали операцию в Центральной республиканской больнице.

Стрелявший ранее уже не раз привлекался к ответственности. Уголовное дело в отношении Пилии о причинении вреда здоровью решили объединить с другим, которое было заведено в мае по факту незаконного приобретения и хранения оружия. Тогда с Пилии взяли подписку о невыезде.

Пилия в ночь на вторник в результате возникшей ссоры открыл стрельбу по туристам в ресторане «Апсны», который находится на территории пансионата в Пицунде. Один из них получил пулю в область левой стопы и колена, а другой получил шесть ранений в область левой ноги и таза, сообщил «Царьград». Пострадавшим оказали медицинскую помощь и вывезли в Россию. Предположительно, один из них до сих пор находится в реанимации в сочинской больнице.