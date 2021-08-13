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    13 августа 2021, 00:14

    Несколько человек погибли в результате стрельбы в Британии

    Ирэна Вороник

    Несколько человек стали жертвами стрельбы, которая произошла в британском городе Плимут. Как сообщило Sky News, власти не связывают произошедшее с терроризмом.

    Несколько человек погибли в результате стрельбы в Британии

    По данным издания, перестрелка началась вечером в четверг в районе Кейхэм. О случившемся сообщили в экстренные службы очевидцы. По предварительным данным, скончался и сам нападавший.

    В районе сейчас работают оперативные службы, место происшествия оцепили. Туда выдвинулись вертолеты и автомобили скорой помощи, а также машины полиции.

    Ранее в российском Курске произошел вопиющий случай. 12-летний мальчик играл на улице поздно вечером, когда его из окна обстреляли из пневматики. Присутствие ребенка во дворе не понравилось автовладельцу: он решил, что мальчик может нанести вред его машине. Сам пострадавший рассказал, что на автомобиль они с другом даже не смотрели, просто стояли рядом и разговаривали.