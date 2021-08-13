Несколько человек погибли в результате стрельбы в Британии

Несколько человек стали жертвами стрельбы, которая произошла в британском городе Плимут. Как сообщило Sky News, власти не связывают произошедшее с терроризмом.

По данным издания, перестрелка началась вечером в четверг в районе Кейхэм. О случившемся сообщили в экстренные службы очевидцы. По предварительным данным, скончался и сам нападавший.

В районе сейчас работают оперативные службы, место происшествия оцепили. Туда выдвинулись вертолеты и автомобили скорой помощи, а также машины полиции.

Ранее в российском Курске произошел вопиющий случай. 12-летний мальчик играл на улице поздно вечером, когда его из окна обстреляли из пневматики. Присутствие ребенка во дворе не понравилось автовладельцу: он решил, что мальчик может нанести вред его машине. Сам пострадавший рассказал, что на автомобиль они с другом даже не смотрели, просто стояли рядом и разговаривали.