Мужчина в Курске обстрелял гулявшего ребенка из пневматического оружия

Сотрудники полиции Курска проводят проверку после того, как от выстрела из пневматики там пострадал 12-летний мальчик. Как рассказали в региональном МВД, задержан мужчина, у которого дома хранился целый арсенал оружия.

История с ребенком произошла в Курске 10 августа поздно вечером. Мальчик 2009 года рождения гулял во дворе с другом и играл в мяч. Рядом стоял припаркованный автомобиль. Хозяин машины увидел детей из окна и решил, что они могут причинить вред его имуществу. Он достал пневматическую винтовку и стал стрелять с верхних этажей во двор. Якобы он просто хотел отпугнуть ребенка. Но вышло совсем не так: один из выстрелов пришелся мальчику прямо в грудь.

Пострадавший рассказал, что заранее услышал выстрелы, но не придал этому значения. Потом он почувствовал жжение в груди и вместе с другом спрятался за куст. По словам ребенка, он сразу понял, что оружие пневматическое, и потому не поддался панике. Просто пошел домой и рассказал обо всем родителям.

«Сначала, еще до того, как он в меня выстрелил, он крикнул один раз что-то невнятное. Был очень сильный адреналин, на боль мне было как-то даже все равно. Мне главное было убежать, чтобы он не попал еще раз в друга или, мало ли, в меня второй раз. Мне бы не хотелось, чтобы когда я выхожу на улицу, была какая-то опасность», — сказал пострадавший ребенок.

Родители ребенка вызвали врачей, мальчику оказали помощь сначала в больнице, а потом и в травмпункте. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Мама пострадавшего сразу же обратилась в полицию. В квартире стрелявшего обнаружили много оружия, а также сверток с веществом растительного происхождения. Теперь проводится проверка, в которой кроме полицейских будут участвовать сотрудники Росгвардии.

«Если помимо причинения телесных повреждений ребенку будет установлено, что изъятое оружие хранилось незаконно, а изъятое вещество является наркотическим, правонарушитель будет привлечен к уголовной ответственности по нескольким статьям», — сказала сотрудник пресс-службы УМВД России по Курску Юлия Шавердина.