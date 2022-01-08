Стрельба в центре Дербента: один человек ранен

Один человек получил ранение в ходе стрельбы в центре Дербента в республике Дагестан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.

Пострадавший был доставлен в ближайшую больницу, следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Стрельба произошла на улице Сальмана.

Ранее полицейские в Ташкенте обстреляли автомобиль, который не уступил дорогу президентскому кортежу.