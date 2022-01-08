08 января 2022, 17:34
Стрельба в центре Дербента: один человек ранен
ТАСС: Один человек был ранен в ходе стрельбы в Дербенте
Один человек получил ранение в ходе стрельбы в центре Дербента в республике Дагестан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.
Пострадавший был доставлен в ближайшую больницу, следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Стрельба произошла на улице Сальмана.
Ранее полицейские в Ташкенте обстреляли автомобиль, который не уступил дорогу президентскому кортежу.