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    08 января 2022, 17:34

    Стрельба в центре Дербента: один человек ранен

    ТАСС: Один человек был ранен в ходе стрельбы в Дербенте

    Максим Зинкин

    Один человек получил ранение в ходе стрельбы в центре Дербента в республике Дагестан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.

    Стрельба в центре Дербента: один человек ранен

    Пострадавший был доставлен в ближайшую больницу, следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

    Стрельба произошла на улице Сальмана.

    Ранее полицейские в Ташкенте обстреляли автомобиль, который не уступил дорогу президентскому кортежу.