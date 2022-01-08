Полиция Ташкента обстреляла автомобиль на пути президентского кортежа

Сотрудники полиции Ташкента открыли стрельбу по автомобилю Malibu, который не уступил дорогу президенту Узбекистана. Момент видео с моментом дорожного происшествия появилось в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, что машина при проезде перекрестка не остановилась по требованию сотрудников полиции. Нарушителя начал преследовать UAZ Patriot, предположительно из президентского кортежа. В результате Malibu возвращается, машину окружают полицейские, а преследовавший ее внедорожник преграждает выезд. После этого начинается стрельба.

По данным издания «Газета.uz», конфликт на дороге произошел в минувшую пятницу, 7 января, в Ташкенте. Водитель Malibu проигнорировал правила по ограничению движения на пути президентского кортежа.

Применение оружие сотрудниками полиции подтвердил пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов. По его словам, стрельбу открыли, чтобы пресечь незаконные действия водителей.

«Транспортное средство принудительно остановили, водителя обезвредили. В результате применения оружия никто не пострадал», — подчеркнул представитель ведомства.

Прокуратура Юнусабадского района Ташкента завела уголовное дело за сопротивление представителю власти. По предварительным данным, водитель Malibu сел за руль в нетрезвом состоянии. Также ранее он был судим.