Полиция Ташкента обстреляла автомобиль на пути президентского кортежа
Полицейские обстреляли автомобиль, не уступивший дорогу кортежу президента Узбекистана
Сотрудники полиции Ташкента открыли стрельбу по автомобилю Malibu, который не уступил дорогу президенту Узбекистана. Момент видео с моментом дорожного происшествия появилось в социальных сетях.
На опубликованных кадрах видно, что машина при проезде перекрестка не остановилась по требованию сотрудников полиции. Нарушителя начал преследовать UAZ Patriot, предположительно из президентского кортежа. В результате Malibu возвращается, машину окружают полицейские, а преследовавший ее внедорожник преграждает выезд. После этого начинается стрельба.
По данным издания «Газета.uz», конфликт на дороге произошел в минувшую пятницу, 7 января, в Ташкенте. Водитель Malibu проигнорировал правила по ограничению движения на пути президентского кортежа.
Применение оружие сотрудниками полиции подтвердил пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов. По его словам, стрельбу открыли, чтобы пресечь незаконные действия водителей.
«Транспортное средство принудительно остановили, водителя обезвредили. В результате применения оружия никто не пострадал», — подчеркнул представитель ведомства.
Прокуратура Юнусабадского района Ташкента завела уголовное дело за сопротивление представителю власти. По предварительным данным, водитель Malibu сел за руль в нетрезвом состоянии. Также ранее он был судим.