Мужчина открыл огонь по полицейским в Москве. Онлайн-трансляция

На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба. Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, подозреваемым может быть таксист. Ведем прямую трансляцию.

17:34. Полиция объявила, что стрельбу устроил не таксист, а прохожий, когда инспекторы остановили машину такси для проверки документов. Нападавший стрелял из травматического оружия.

«Проходящий мимо гражданин, предположительно, из травматического оружия произвел выстрелы в сотрудников ДПС, в результате чего двое полицейских получили ранения», — сказали в МВД.

17:26. Сотрудники барбершопа на Ленинском проспекте стали очевидцами стрельбы.

«Была погоня за таксистом. ГИБДД и полиция ехали. Таксист выстрелил в полицейского и попал в голову и в живот. Форма у него была полицейская», — рассказала сотрудница барбершопа «360».

17:24. Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

17:22. Мужчина совершил не менее 10 выстрелов, по данным ТАСС. Сначала он выстрелил одному инспектору в лицо, потом другому в ногу.

«Второй сотрудник ГИБДД, несмотря на ранение ноги, смог воспользоваться табельным оружием, ранить нападавшего и задержать», — рассказал собеседник агентства.

17:19. В Центре организации дорожного движения рассказали, что движение на Ленинском проспекте частично перекрыто. В районе происшествия собралась пробка, сообщило РИА «Новости».

17:15. Таксист, открывший стрельбу на Ленинском проспекте, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«По предварительной информации, стрелявший — приезжий с Кавказа», — рассказал собеседник агентства.

17:07. Источник «360» в правоохранительных органах рассказал, что таксист был ранен ответным огнем.

17:03. Один из пострадавших инспекторов находится в реанимации, он тяжело ранен. Угрозы для жизни другого сотрудника ГИБДД нет, передает Baza.

17:01. Таксист напал на инспекторов ГИБДД, когда они остановили его для проверки документов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

16:40. По информации источника «360» в экстренных службах, стрельба произошла у дома 156 по Ленинскому проспекту.

Официальных данных по стрельбе пока нет. По информации, которая поступает прямо сейчас, ранены два человека, сотрудники ГИБДД. Таксист, который, по словам источника, начал стрельбу, тоже пострадал.

16:38. На месте происшествия сейчас экстренные службы. Так выглядит участок Ленинского проспекта, где произошла стрельба.

ТАСС пишет, что на место происшествия направили Росгвардию. Кроме того, по данным агентства «Москва», на Ленинский выехали следователи и криминалисты, а также лично руководитель главного следственного управления СК России по Москве Андрей Стрижов.

В Сети появилось видео перестрелки. На нем видно, как таксист напал на сотрудников ГИБДД, когда они пытались его остановить.