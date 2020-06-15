«Какая-то дичь случилась!» Очевидцы рассказали о перестрелке на Ленинском проспекте

Девушка, работающая в барбершопе неподалеку от места стрельбы, рассказала «360» подробности.

«Была погоня за таксистом. ГИБДД и полиция ехали. Таксист выстрелил в полицейского и попал в голову и в живот. Форма у него была полицейская», — рассказала девушка.

«Какая-то дичь случилась. Много скорых, полицейских. Они выехали, все перекрыли. Что-то очень серьезное», — поделился водитель, проезжавший неподалеку.

Ранее появилась информация, что стрельба появилась у дома 156 по Ленинскому проспекту. Предварительно, пострадали два человека. «360» ведет трансляцию о происходящем на месте стрельбы.