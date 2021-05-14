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    14 мая 2021, 23:42

    Стрельба произошла на детской площадке в Сочи

    Гора Орлов

    Неизвестные мужчины открыли огонь на детской площадке в Сочи. Об этом рассказали очевидцы, сообщило РИА ФАН.

    Инцидент случился в Адлерском районе Сочи на Бакинской улице. Правоохранители начали проверку по факту произошедшего. Двое участников потасовки получили огнестрельные ранения.

    Ранее в Тюмени ночью 13 мая также произошла стрельба во дворе одного из домов на улице Клары Цеткин. Личности участников конфликта установили, сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный следственный комитет.