Стрельба произошла на детской площадке в Сочи

Неизвестные мужчины открыли огонь на детской площадке в Сочи. Об этом рассказали очевидцы, сообщило РИА ФАН.

Инцидент случился в Адлерском районе Сочи на Бакинской улице. Правоохранители начали проверку по факту произошедшего. Двое участников потасовки получили огнестрельные ранения.

Ранее в Тюмени ночью 13 мая также произошла стрельба во дворе одного из домов на улице Клары Цеткин. Личности участников конфликта установили, сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный следственный комитет.