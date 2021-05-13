Стрельба произошла в одном из тюменских дворов

В Тюмени в ночь на 13 мая произошла стрельба во дворе одного из домов на улице Клары Цеткин. Личности участников конфликта установили, сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный следком.

«По предварительным данным, между группой мужчин и потерпевшим 1987 года рождения произошел конфликт с применением огнестрельного травматического оружия», — сообщили в ведомстве. В результате пострадал 33-летний мужчина. Его госпитализировали с множественными ранениями верхних и нижних конечностей, грудной клетки и шеи. Он находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело.