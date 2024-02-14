Происшествия 14 февраля 2024, 12:13 Странного подростка в ружьем задержали в Казани Полицейские в Казани задержали подростка с ружьем неподалеку от школы Телеканал «360»

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Правоохранители в Казани задержали подростка с ружьем, который направлялся в сторону школы № 57. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

Молодого человека увидели прохожие и вызвали полицейских, которые задержали юношу и отвезли в отдел.

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Telegram-канал Mash Iptash уточнил, что 16-летний молодой человек направлялся в сторону школы № 57 в ЖК «Залесный Сити». Он объяснил полицейским, что собирался пострелять из пневматического оружия по деревьям.

По информации сайта «Аргументы и факты», парень уже находился около учебного заведения. Администрация школы забаррикадировалась изнутри, аналогичные меры безопасности приняли в расположенных неподалеку поликлинике и детском саду.

В мае 2021 года казанский подросток Ильназ Галявиев напал с оружием на гимназию № 175 и открыл огонь. Жертвами стали три девочки, четыре мальчика, учительницы английского языка и начальных классов. Ранения получили 23 человека, стрелка задержали на месте преступления.