Галявиеву предъявили окончательное обвинение. Потерпевшими при стрельбе в казанской гимназии стали более 600 человек

Стрелку из казанской гимназии Ильназу Галявиеву предъявили окончательное обвинение. Потерпевшими признали более 600 человек. Свою вину молодой человек признал и заявил о раскаянии. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что Галявиеву предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: «Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних»; «Изготовление и хранение взрывчатых веществ»; «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества».

Следователи установили, что молодой человек проник на территорию учебного заведения с охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством. Во время устроенной им стрельбы погибли семеро детей и двое взрослых. Потерпевшими по делу признали более 600 человек, среди которых есть школьники.

Согласно материалам уголовного дела, Галявиев устроил нападение на школу, так как стремился подражать представителям одной из деструктивных субкультур, о которых узнал в интернете.

Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым. Материалы уголовного дела в ближайшее время передадут потерпевшим их представителям, а также Галявиеву и его адвокату.

Ильназ Галявиев напал на казанскую гимназию № 175 в мае этого года. Он пришел с оружием в свое бывшее учебное заведение и начал стрелять прямо с порога. Первым раненым стал вахтер, который пытался не пропустить молодого человека в здание.

В ходе стрельбы погибли четыре мальчика, три девочки, учительницы начальных классов и английского языка. Ранения различной степени тяжести получили 23 человека, из которых большая часть — школьники.

Стрелок сдался полиции только после того, как у него закончились патроны. В ходе допроса он заявил, что его переполняла ненависть, поэтому он пошел на убийство.