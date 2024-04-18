Происшествия 18 апреля 2024, 16:10 Страховщики «Северных потоков» отказались возмещать ущерб от взрывов «Коммерсант»: страховщики отказались возмещать ущерб от взрывов на «СП» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Страховые компании Lloyd’s of London и ArchInsurance отказались возмещать ущерб оператору взорванного в 2022 году «Северного потока». Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на копию документа, направленного в Высокий суд Лондона.

Согласно официальной бумаге, полисы не включали повреждений, вызванных боевыми действиями, детонацией взрывного вещества, использованием оружия и другими действиями, совершенными злонамеренно или по политическим мотивам.

Реклама

В марте стало известно о подаче Nord Stream AG иска в суд Лондона на сумму 400 миллионов евро к указанным страховым компаниям из-за отказа в выплате компенсаций.

Генпрокуратура России пообещала рассмотреть обращение депутатов Госдумы о том, что следы терактов на газопроводе «Северный поток» и «Северный поток — 2» могут вести в США, Германию, Францию и на Кипр.

Бывший сотрудник разведки Соединенных Штатов Джон Кириаку заявил, что ЦРУ участвовало в подрыве «Северных потоков», но никогда в этом не признается, сообщил RT.