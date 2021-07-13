Столкновение Skoda и КамАЗа повлекло за собой госпитализацию водителя иномарки

ДТП с участием иномарки и КамАЗа произошло в Читинском районе на 1044-м километре ФАД «Р-258». Об этом сообщил «Царьград».

Авария случилась 12 июля. КамАЗ столкнулся со Skoda Octavia. Водитель иномарки попал в больницу. За последние сутки на дорогах Забайкальского края произошло почти 30 случаев ДТП.

Ранее водитель легкового автомобиля вылетел через лобовое стекло во время аварии в Чите. ДТП произошло 11 мая около четырех часов дня на проспекте Маршала Жукова. Водитель и сопровождавший его пассажир отказались от врачебной помощи и госпитализации.