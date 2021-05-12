Читинец вылетел через лобовое стекло машины в результате аварии

Водитель легкового автомобиля при аварии в Чите вылетел при через лобовое стекло. ДТП случилось 11 мая в районе 16:20 на проспекте Маршала Жукова неподалеку от автозаправки. Об этом сообщил «Царьград».

Водитель микроавтобуса Ford Transit не смог справиться с рулевым управлением автотранспортом и выехал на встречку, где врезался в «ИЖ 2126». Из-за столкновения водитель легкового транспорта получил травмы, как и юноша, находившийся на пассажирском кресле. Оба они оказались от врачебной помощи и госпитализации.