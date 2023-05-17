Эксклюзив 17 мая 2023, 06:27 Столкновение «Газелей» на МКАД закончилось госпитализацией четырех человек Авария с двумя «Газелями» произошла на 26-м км МКАД, пострадали по два взрослых и ребенка РИА «Новости»

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Ночью 17 мая на внешней стороне 26-го километра МКАД произошла авария с участием двух автомобилей «Газель». Пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Их госпитализировали, сообщил источник «360».

ДТП случилось около часа ночи. Два малотоннажных грузовика столкнулись. В одном из них находился водитель, в другом — двое взрослых и столько же детей 2019 и 2022 года рождения. Одного человека зажало, прибывшие на место спасатели помогли ему выбраться. Четырех человек госпитализировали. Проезд ограничили по трем средним полосам.

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