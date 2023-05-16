Происшествия 16 мая 2023, 18:22 Смертельное ДТП возле ТЦ ЦУМ попало на видео Ni Mash: Женщина за рулем Renault врезалась в здание ТЦ ЦУМ и скончалась на месте Prt Scr Telegram-канал Ni Mash.

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Женщина за рулем Renault врезалась в здание ТЦ ЦУМ в Нижнем Новгороде и скончалась на месте. Момент аварии попал на видео, запись опубликовал Telegram-канал Ni Mash.

Автомобиль ехал со стороны вокзала. По словам очевидцев, женщине-водителю резко стало плохо, у нее мог случиться сердечный приступ. Она потеряла управление, и машина влетела в здание. Автомобилист скончалась на месте, медикам не удалось ее спасти.

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В авто была также пассажир. На опубликованном ролике видно, что она выпала из салона во время удара. После она встала и побежала к водительскому месту.

«Пассажирку силой удара отстегнуло от ремня, открыло дверь», — прокомментировал один из подписчиков канала.

Также машина немного задела молодую девушку возле ТЦ, но та успела отскочить.

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