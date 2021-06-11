Столкновение двух мотоциклистов на перекрестке в Санкт-Петербурге попало на видео

В Кировском районе Санкт-Петербурга на перекрестке попали в аварию два мотоциклиста. В распоряжении «360» оказалось видео столкновения.

Мотоциклисты столкнулись на пересечении Краснопутиловской улицы и улицы Зайцева. На видео видно, что авария произошла, когда один из мотоциклистов собирался повернуть. В этот момент в него въехал другой водитель двухколесного транспорта.

По предварительным данным, водители управляли мотоциклами Honda CBR и Honda Steed.

По данным «МК в Питере», у одного из водителей диагностирован перелом руки, другой госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее в правительственной комиссии по безопасности дорожного движения сообщили, что российские автошколы будут работать по новым программам обучения. Правила разработают к сентябрю, а к концу года их уже опробуют на практике. Новые программы обучения поручил разработать вице-премьер Марат Хуснуллин.