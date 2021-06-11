Российские автошколы переведут на новые программы

Автошколы России будут работать по новым программам обучения. Правила разработают к сентябрю, а к концу года их уже опробуют на практике. Об этом сообщили в правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Более качественные программы обучения поручил разработать вице-премьер Марат Хуснуллин. Работой займутся Минпросвещения совместно с МВД и Минтрансом, отметила газета «Известия». По словам члена комиссии, президента экспертного центра «Движение без опасности» Натальи Агре, правила создадут к сентябрю или к ноябрю в крайнем случае. Опробовать программы должны до конца года.

«С появлением дорог высшей категории с их трафиком на первое место выходит умение минимизировать риски. Кроме того, на дорогах есть мотоциклы, скутеры, самокаты, которых раньше не было в таком количестве. В этой ситуации водителям нужны новые навыки», — пояснила она.

Президент центра напомнила, что ответственность за сбитого человека всегда ложится на автомобилиста. Теперь водителей будут учить быстро принимать решения за рулем и не рисковать на дорогах.

Ближе к концу июня правительство должно объявить конкурс на автора новых программ для автошкол. Контролировать исполнение правил поручат Рособрнадзору. Если школа не справится с новыми программами, то ее могут лишить лицензии.