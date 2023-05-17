Происшествия 17 мая 2023, 08:17 Столкновение автомобилей перед Варшавским шоссе на МКАД попало на видео Дептранс Москвы: движение на МКАД восстановили после ДТП с участием двух автомобилей РИА «Новости»

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На внешней стороне 36-го километра МКАД перед развязкой с Варшавским шоссе столкнулись два автомобиля. Дептранс Москвы сообщил, что движение по магистрали восстановили.

Авария случилась рано утром 17 мая. Один автомобиль стоял на третьей полосе, другой на скорости врезался в него и отбросил в сторону. Движение по трем полосам временно ограничили, но к 07:26 освободили дорогу. Число пострадавших и обстоятельства ДТП выяснят специалисты. На место выезжали оперативные службы города.

На внешней стороне 26-го километра МКАД случилась еще одна авария — столкнулись две «Газели». В одном из автомобилей находился только водитель, в другом — двое взрослых и столько же детей. Один человек оказался зажатым, спасатели освободили его и передали медикам. В больницу увезли четверых.