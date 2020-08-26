Столичные газовики исключили одну из версий пожара в московской пятиэтажке

Газовое оборудование не могло стать причиной возникновения пожара в жилом доме на западе Москвы. Специалисты заявили, что нарушений в его работе нет, а очаг возгорания находился в жилой комнате.

Аварийно-спасательная бригада АО «Мосгаз» оперативно прибыла на место взрыва на улице Кубинке, сообщили в пресс-службе компании.

«Очаг возгорания находится в жилой комнате квартиры № 50», — подчеркнули в «Мосгазе», сотрудники которого проверили состояние газового оборудования.

Они установили, что все приборы целы, их герметичность не нарушена, а нарушения в работе отсутствуют.

«Газовое оборудование не является причиной возникновения пожара», — подчеркнули в «Мосгазе».

Все внутридомовое оборудование проходило плановое техническое обслуживание совсем недавно — 23 июля. Никаких замечаний в ходе проверки сделано не было.

Пламя быстро охватило несколько этажей московской пятиэтажки, распространившись на площади в 55 квадратных метров. Из здания спасли 16 человек, никто не погиб. Начальник столичного главка МЧС Сергей Желтов предположил, что пожар возник из-за хлопка неизвестного баллончика в жилой комнате.