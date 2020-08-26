Огонь в жилом доме на западе Москвы охватил несколько этажей. Видео

Очевидцы прислали «360» видео с места взрыва в пятиэтажном доме на западе Москвы. На кадрах слышны испуганные голоса жильцов, видно, как огонь быстро распространяется по дому.

Очевидцы засняли, как из квартиры пятиэтажного дома на третьем этаже полыхает пламя. Огонь также охватывает и верхние этажи. Есть версия, что взорваться мог бытовой газ.

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS)

Жителей дома эвакуировали. По данным департаменте транспорта Москвы, движение в этом районе перекрыто. Из-за взрыва пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии. На месте работали 91 спасатель и 51 единица техники.

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS)

Пожар в жилом доме уже потушили. По предварительным данным, спасены 16 человек. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.

К слову, дом, где случился взрыв, был построен 50 лет назад. В рамках программы реновации его должны были расселить после 2025 года. В здании проживали около 500 человек.