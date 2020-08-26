Огонь в жилом доме на западе Москвы охватил несколько этажей. Видео
Очевидцы засняли, как из квартиры пятиэтажного дома на третьем этаже полыхает пламя. Огонь также охватывает и верхние этажи. Есть версия, что взорваться мог бытовой газ.
Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS)
Жителей дома эвакуировали. По данным департаменте транспорта Москвы, движение в этом районе перекрыто. Из-за взрыва пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии. На месте работали 91 спасатель и 51 единица техники.
Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS)
Пожар в жилом доме уже потушили. По предварительным данным, спасены 16 человек. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.
К слову, дом, где случился взрыв, был построен 50 лет назад. В рамках программы реновации его должны были расселить после 2025 года. В здании проживали около 500 человек.