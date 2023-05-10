Происшествия 10 мая 2023, 08:51 Столб огня и дыма. Мощный взрыв на газоснабжающей станции в Узбекистане попал на видео Взрыв произошел на газоснабжающей станции «Тумангаз» в Самаркандской области Узбекистана

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В Самаркандской области Узбекистана на газоснабжающей станции ночью 10 мая случился мощный взрыв. По предварительной информации, рабочие нарушили правила техники безопасности. Пострадал один человек, сообщил Telegram-канал Mash.

Хлопок и вслед за ним пожар произошли на газоснабжающей станции при сбросе газа в резервное хранилище. По информации канала, из-за нарушения техники безопасности сначала загорелся газовоз, вслед за ним несколько баллонов со сжиженным природным газом. Пострадал один человек.

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Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры мощного взрыва на предприятии «Тумангаз» в Самаркандской области. На них в небо поднялся столб огня и дыма. Радиостанции «Sputnik Узбекистан» в МЧС сообщили, что сгорели три автомобиля Isuzu, и подтвердили наличие одного пострадавшего.

Взрыв газа произошел 3 мая в Энгельсе Саратовской области. Жительница дома спрыгнула с балкона пятого этажа, чтобы спастись, и повисла на решетках в районе третьего. Сотрудники МЧС сняли ее и передали медикам.