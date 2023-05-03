Эксклюзив 03 мая 2023, 10:10 Женщина в Энгельсе выжила после взрыва газа благодаря прыжку с пятого этажа Источник «360»: женщина спрыгнула с 5 этажа в Энгельсе после взрыва газа в квартире

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Взрыв газа произошел рано утром 3 мая в жилом доме города Энгельс Саратовской области. В результате случившегося два человека пострадали. Одна из них — женщина, которая ради спасения собственной жизни выпрыгнула с пятого этажа. Об этом сообщил источник «360», знакомый с ситуацией.

«Женщина выжила благодаря тому, что спрыгнула с балкона пятого этажа и повисла на решетках на третьем этаже. Спустили ее спустя минут 40 и госпитализировали», — сообщил собеседник «360».

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Он добавил, что также пострадал мужчина. Министр здравоохранения региона Олег Костин написал в своем Telegram-канале, что 69-летняя женщина и 66-летний мужчина находятся в крайне тяжелом состоянии.

По словам главы ведомства, они получили ожоги второй или третьей степени, а также же шок третьей степени. Пострадавшие сейчас находятся в Областном клиническом центре комбустиологии в Саратове.

Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин уточнил в своем Telegram-канале, что ЧП произошло в доме № 40 «А» на улице Полтавская. Взрыв случился в квартире на пятом этаже. Эвакуация потребовалась 30 жителям девятиэтажки, в том числе пятерым детям.