«Стояла на коленях»: соседка убитой 14-летней москвички рассказала, как обнаружила труп

Соседка убитой девочки-подростка в Москве рассказала, что нашла тело днем в пятницу. По ее словам, погибшая стояла на коленях, а голова была расположена на кровати.

«Я ее обнаружила, потому что ее папа попросил посмотреть. Дверь была открыта. <…> Она на коленках стояла, голова была на кровати», — передает Telegram-канал Life Shot.

Женщина рассказала, что вокруг головы школьницы была кровь. Также соседка отметила, что девочка была хорошей и из воспитанной семьи. И никто из соседей не ожидал такого. Подростка нашли с многочисленными ножевыми ранениями и полностью обнаженной. Сотрудники полиции обнаружили на месте происшествия разбросанные презервативы.

По данным СМИ, девочка жила с отцом, который был в командировке, и бабушкой — она лежит с коронавирусом в больнице. Известно, что папа говорил с дочкой за день до трагедии, и ничего беды не предвещало. В день ее смерти он начал волноваться, потому что она не брала трубку, и попросил соседей выяснить, что произошло.

Сейчас под подозрением находятся ее знакомые и курьеры. По предварительной версии, с ней мог расправиться ее парень. Он тоже был найден мертвым возле дома. Также в тот день к ней приходили несколько курьеров. Следствие возбудило уголовное дело, ведется расследование.