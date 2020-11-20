Школьницу-москвичку зарезали и раздели. Под подозрением парень, друзья-тусовщики и даже курьеры

Соседи нашли убитой школьницу в квартире на Можайском шоссе в Москве. Девушке было 14 лет. Друзья и родные погибшей не верят в версию с вечеринкой. Подозрение пало на курьеров доставки. Но не только на них.

Шесть ударов ножом

Тело 14-летней девушки обнаружили соседи. Их попросил проверить дочь обеспокоенный отец, который не мог дозвониться до подростка. Мужчина улетел в командировку в Челябинск и до сих пор не может оттуда вернуться, даже узнав о произошедшем: в Москву пока нет билетов. Ближайший рейс — 21 ноября. В последний раз он разговаривал с дочерью за день до трагедии, перед сном.

Прибывшая полиция нашла в квартире обнаженное тело подростка с колото-резаными ранами. Сайт mk.ru сообщил, что убийца нанес девушке не менее шести ударов ножом в область шеи и предплечье. На месте происшествия были разбросаны презервативы, а общая обстановка квартиры нарушена.

Источник фото: Следственный комитет

Видео, на котором запечатлен дом убитой школьницы, попало в распоряжение «360». На нем видно, что сейчас сотрудники правоохранительных органов оцепили место преступления.

Курьеры под подозрением

Последние дни девочка находилась дома одна. Она проживала в квартире с бабушкой и папой, но первую забрали в Коммунарку из-за заражения коронавирусом, а второй улетел в командировку. Ребенка посадили на карантин — она никого не впускала и сама не выходила. В день трагедии к девочке лишь приезжали курьеры доставки — их видели соседи. Как минимум два посторонних человека поднимались в тот день в квартиру.

Вторая версия — девочку убил бойфренд. Таким предположением поделилась подруга убитой.

«Привела своего друга через пожарную лестницу. И, видимо, друг что-то там сделал», — рассказала Пятому каналу школьница.

Полиция также предположила, что в квартире школьницы могла проходить вечеринка. Однако друзья и одноклассники убитой не согласны с этой версией. Они рассказали, что девочка не была поклонницей подобных мероприятий.

Была доброй и общительной

«Я довольно хорошо знал ее, уже лет семь мы знакомы. Мы летом часто виделись, когда был карантин. Она с бабушкой приезжала на дачу в Истре. В Москве она тоже жила с бабушкой», — рассказал еще один друг погибшей. Его слова приводит Life.

С ним согласны и другие знакомые убитой. Они все сходятся во мнении, что девушка была доброй, отзывчивой, сообразительной. Она хорошо училась в школе, ни с кем не конфликтовала. Девушка не принимала алкоголь и наркотики, но курила. Домой к себе приглашала только самых близких друзей, да и то встречи проходили в присутствии бабушки. Вечеринок девочка не устраивала. Также ребята опровергли информацию о том, что у нее был молодой человек.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас идет проверка камер наблюдения, опрос свидетелей, сбор улик.