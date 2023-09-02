Происшествия 02 сентября 2023, 12:57 Стюардесса спасла жизнь младенцу на борту самолета Стюардесса «Аэрофлота» спасла двухнедельного младенца на борту самолета РИА «Новости»

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Бортпроводница «Аэрофлота» Людмила Лелюк приняла участие в спасении двухнедельного младенца во время перелета из Москвы в Сочи. Об этом она рассказала РИА «Новости».

По словам девушки, ЧП произошло 28 августа, когда во время перелета младенец внезапно перестал дышать. Медиков среди пассажиров не оказалось, поэтому за дело принялись бортпроводники.

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«Раздумий не было, потому что время уже шло на секунды или минуты. Начала проводить массаж сердца, примерно на десятом нажатии почувствовала, что ребенок задышал», — рассказала она.

Лелюк призналась, что после спасения ребенкарасплакалась, потому что сильно обрадовалась.

После посадки рейса младенца приняли врачи скорой помощи и доставили в больницу. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.

«Просидела с ним и родителями весь полет, держала в руках кислородную маску. Думала, что ситуация может повториться. Была рядом до конца полета, пока не прибыли врачи», — добавила стюардесса.

Ранее во время перелета из Сочи в Москву бортпроводница перенесла остановку сердца. Жизнь ей спас глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Москве и Подмосковью Роман Курынин, летевший этим же рейсом.