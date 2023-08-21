Происшествия 21 августа 2023, 13:20 Глава столичного Росздравнадзора спас жизнь стюардессе на борту самолета Shot: глава столичного Росздравнадзора спас стюардессу рейса Сочи — Москва Unsplash

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Стюардесса самолета «Уральских авиалиний», направлявшегося из Сочи в Москву, перенесла инсульт и остановку сердца во время полета. Бортпроводницу спас руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Москве и Московской области Роман Курынин, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов статьи, девушка почувствовала себя плохо сразу после того, как Airbus A321 набрал высоту и оказался в 10 тысячах метров над землей. Капитан воздушного судна обратился к пассажирам по громкой связи и спросил, может ли кто-то помочь стюардессе.

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В самолете находился глава столичного Росздравнадзора. Курынин за 10 минут откачал бортпроводницу и запустил ее сердце.

Airbus A321 экстренно посадили в Волгограде. Там стюардессу встретили врачи, сейчас она находится в одной из больниц города, указали журналисты.

Ранее самолет, следовавший из Москвы в Южно-Сахалинск, экстренно сел в Хабаровске, поскольку ребенку на борту стало плохо. Четырехлетнему пассажиру потребовалась экстренная медицинская помощь.