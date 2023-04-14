Происшествия 14 апреля 2023, 13:15 Первоклассник попал в реанимацию из‑за найденного на улице порошка Baza: в Москве ребенок попал в реанимацию из‑за найденного на улице порошка РИА «Новости»

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Семилетний мальчик из Москвы попал в реанимацию после прогулки с друзьями. Врачи диагностировали у него отравление неуточненными наркотиками, сообщил Telegram-канал Baza. Мальчик рассказал, что они нашли на улице «порошок c клубничным ароматом» и начали с ним играть.

По данным канала, семилетний мальчик ушел гулять с друзьями 13 апреля. Когда он вернулся, родители заметили, что ребенок ведет себя странно, как будто он пьян. Мама умыла его и положила спать, но вскоре школьнику стало хуже — через несколько часов у него закатились глаза и начались судороги.

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Родители вызвали скорую, в результате ребенка увезли в реанимацию. У него диагностировали отравление неуточненными наркотиками.

Сейчас первоклассник пришел в себя. Он рассказал, что вместе с друзьями нашел на улице неизвестный порошок, который пах как клубника. Дети начали с ним играть и кидать друг в друга, из-за чего частички вещества попали мальчику в лицо. Информации о других пострадавших детях нет.

Родители мальчика предположили, что клубничный порошок мог быть наркотиками, уточнил канал. По их словам, во дворе дома часто бывают подозрительные люди, которые что-то ищут под окнами.