Происшествия 03 июня 2023, 19:11 Стена у Каменного моста в Воронеже рухнула из-за дождей Стена у Каменного моста в Воронеже обрушилась из-за сильного ливня

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В результате сильного ливня в Воронеже обрушилась стена возле Каменного моста, написал в своем Telegram-канале мэр города Вадим Кстенин. Он пообещал ввести режим ЧС районного масштаба.

«Серьезное происшествие произошло в Центральном районе — из-за сильного ливня обрушилась часть подпорной стены Каменного моста. На месте уже работают все службы», — отметил градоначальник.

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Он поручил объявить режим районного масштаба для проведения необходимых мероприятий. Кстенин поручил получить все согласования для разрешения на проведение работ на мосту, который является объектом культурного наследия регионального значения.

«Неужто ливень поспособствовал развалу стены?! Надеюсь, что восстановят стену, будет все хорошо. Это же история наша», — написал Вадим Беляев в сообществе «ВКонтакте» «Мой и твой Воронеж».

«Хорошо, что там никто не ехал в этот момент», — отметила Мария Ермакова.

«Сегодня в часа три днем шла там, все было целое, молодежь стояла под мостом на самой дороге, фотографировалась там, куда все рухнуло. А через час потом ехала на машине через мост… Жуть, конечно», — добавила Ольга Лепихина-Руднева.

Дожди начались в Воронеже 3 июня. Городские улицы оказались затоплены водой.