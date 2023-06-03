Эксклюзив 03 июня 2023, 18:04 Воронеж затопило из-за сильных ливней Улицы Воронежа затопило после мощного ливня с грозой

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Днем 3 июня на Воронеж обрушились дождь и гроза, горожане пожаловались на подтопление улиц. В распоряжении «360» оказалось видео с места.

Во второй половине дня город накрыл мощный ливень. Городские водостоки не справились с такой нагрузкой, и вода начала скапливаться на дорогах и тротуарах.

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В сообществе «ВКонтакте» «Мой и твой Воронеж» опубликовали фотографию с Ростовской улицы. Автор публикации отметил, что «как всегда на Машмете ливневки не работают».

«А где справляются?» — задался вопросом пользователь Артем Кульбиков, комментируя работу ливневых систем.

После дождя городские улицы стали больше смахивать на реки. В одном из районов заметили град.

«Типичный летний дождь, других уже не бывает. Налетает минут на 15, вливает все что есть, плюс град, немного деревьев поваляет и парьтесь дальше», — написал пользователь Иван Мастеров.

В начале июня мощные дожди прошлись и по Самарской области. Местные жители сняли на видео смерч, который многие из них увидели впервые в жизни. Пользователи Сети сравнили непогоду с штормами в Канзасе.