Стена рухнула на припаркованные машины в Красноярске

Подпорная стена под многоэтажкой обрушилась из-за дождей. Она упала на парковку, на которой стояли машины. Во время ЧП никто не пострадал. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой краевой главк МЧС России.

По данным ведомства, стена придавила четыре легковушки и грузовик утром 6 августа.

«В автомобилях людей не было, пострадавших нет», — рассказали в МЧС. По данным местной прокуратуры, после сдачи дома в эксплуатацию на обслуживание в управляющую организацию застройщик не передал муниципалитету эту стену.

Жильцов 10-этажного дома эвакуируют. На месте происшествия работают бригады оперативных служб и спасателей. Последствия обрушения подпорки устраняют 24 человека и шесть единиц техники. Как пишет агентство, застройщик свою причастность к возведению этой стены отрицает.

В мае рухнула стена трехэтажного жилого дома в Вологодской области. В момент обрушения внутри находились два человека. Их срочно эвакуировали.