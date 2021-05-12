Рухнувшая стена разорвала надвое жилой дом под Вологдой

Стена трехэтажного жилого дома рухнула в городе Кадников Вологодской области. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, из восьми квартир, только три были жилые.

В момент обрушения в здании находились два человека, которых срочно эвакуировали из полуразрушенного дома.

Ведомство опубликовало фотографии с места события.

На кадрах можно увидеть, что рухнула кирпичная кладка. Часть дома с обрушенной стеной сильно покосилась.

Обстоятельства и причины случившегося пока уточняются.

Как сообщил «Интерфакс», дом построили в первой половине XIX века. Он входит в список объектов культурного наследия регионального значения.