«Стекла заклеены, дырявая, ржавая»: жители Кубани пожаловались на убитую машину скорой помощи

В Краснодарском крае один из жителей Выселковского района занял ржавую машину скорой помощи. Мужчина рассказал «360», что она якобы до сих пор используется для выезда к пациентам. Однако в Минздраве Кубани опровергли эту информацию.

Местный житель, который выложил ролик с машиной, рассказал, что она все еще якобы используется для выезда к пациентам. Он сообщил, что эту машину видели на трассе М4.

«Спецтранспорт ходит у нас пять лет. То есть в 2011 году ее должны были списать примерно, в 2016-м вторую уже списать, и в 2021-м еще одну получить. <…> Она (машина — прим. ред.) с 2006 года. Стекла заклеены, дырявая, ржавая, никаких ИВЛ, аппаратов там нет, даже матраса нет на кушетке. Там есть фельдшер в белом халате и обезболивающие», — сказал он.

Мужчина сообщил, что ролик снял его знакомый, проживающий в станице Выселки. Получив видео, он опубликовал его на своей странице в Instagram.

В Министерстве здравоохранения Краснодарского края сообщили, что автомобиль не используется для выезда к пациентам.

«Автомобиль на фотографиях не используется в качестве машины скорой медицинской помощи, в настоящее время он подготовлен к списанию. Однократно этот автомобиль использовался для доставки хозяйственных изделий в врачебную амбулаторию поселка Ирклиевского», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Волгограде местный житель вызвал скорую помощь и заставил фельдшера сделать ему укол психотропного препарата. Мужчина угрожал медику ножом, сообщили в региональном главке МВД.