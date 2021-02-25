Волгоградец угрожал фельдшеру ножом ради психотропного препарата

Житель Волгограда заставил фельдшера скорой помощи сделать ему укол психотропного препарата. Ранее судимый мужчина угрожал медику ножом, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.

По данным ведомства, 23-летний фельдшер скорой помощи приехал на вызов в дом по улице имени Константина Симонова в Волгограде. Там на него напал мужчина.

«Пациент, приставив нож к шее медика, потребовал сделать ему инъекцию, содержащую психотропное и обезболивающее действие. Молодой человек выполнил требование и сделал мужчине укол успокоительного», — сообщили в ведомстве.

Как только введенное лекарство подействовало и фельдшеру перестала угрожать опасность, он позвонил в полицию. Правоохранители задержали нападавшего — им оказался безработный 43-летний мужчина, который был неоднократно судим, в том числе за убийство.

Следователи возбудили против него уголовное дело по статье «Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под административным арестом — следователи собираются ходатайствовать о заключении его под стражу.