Происшествия 28 июля 2023, 22:07 Украина ударила по Таганрогу. Россия не оставит атаку без ответа СК возбудил уголовное дело по факту ракетной атаки Украины на Таганрог Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

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Днем 28 июля в центре Таганрога раздался громкий взрыв. В нескольких зданиях вылетели стекла, а прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили осколки ракеты. За медицинской помощью обратились более 10 человек. Министерство обороны сообщило, что за ракетной атакой на жилой район города стоят украинские власти. Позже военные перехватили еще один снаряд. Официальный представитель МИД Мария Захарова уже предупредила — Россия оставляет за собой право жесткого ответа на действия Украины. Что известно о взрывах в Ростовской области — в материале «360».

Что случилось

Около 16:00 в Таганроге прогремел мощный взрыв. Сработали сигнализации, посыпались стекла, а СМИ сообщили о большом столбе черного дыма над городом. Тут же появилась информация о возможных пострадавших и даже о том, что они могут оставаться под завалами пострадавшего ресторана, однако некоторое время официальных данных не было.

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Работники кафе в центре города рассказали, что в их заведении после взрыва «прогнулись потолки» — такой мощной была ударная волна. По предварительной информации, «что-то» прилетело во двор историко-краеведческого музея Алфераки. Местные жители утверждали, что прогремел один, но сильный взрыв.

Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

Ясность в ситуацию внес губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он сообщил, что в Таганроге на Лермонтовском переулке взорвалась ракета. Глава региона поспешил успокоить горожан — в результате ЧП никто не погиб, а на месте происшествия работают все экстренные службы. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия. Один из осколков пробил окно и попал в квартиру местной жительницы. Она не пострадала, но серьезно испугалась.

Пострадавшие в Таганроге: что известно

В результате взрыва снаряда ранения получили несколько человек. Сначала речь шла о трех пострадавших, затем о шести, потом в экстренных службах рассказали о 12 обратившихся за помощью. По словам губернатора Голубева, раненых на самом деле было 15, со всеми уже работали медики.

В Минздраве России обновили информацию, сообщив о 14 пострадавших. Половине из них отправка в больницы не потребовалась, и помощь им оказали в амбулаторных условиях. В министерстве здравоохранения Ростовской области позже уточнили, что девять человек находятся в состоянии средней тяжести. Всего медики работают с 13 пациентами, обратившимися в клиники, сообщил ТАСС.

«Из них 10 госпитализированы, состояние девяти человек средней тяжести, один пациент в послеоперационной палате. На месте происшествия дежурят две бригады скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве и добавили, что среди пострадавших детей нет.

Реакция Минобороны и МИД

За обстрелом Таганрога стоит Украина, рассказали в Минобороны. Представители ведомства сообщили, что российские системы ПВО сбили выпущенную ВСУ ракету — именно ее обломки упали в городе. Для атаки использовали комплекс С-200, переделанный в ударный вариант. Позже Украина повторила попытку обстрела Ростовской области. Очередной снаряд сбили в районе Азова.

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На случившееся отреагировали в МИД. Официальный представитель министерства Мария Захарова призвала международные организации осудить действия Украины, а также отметила — Россия сохраняет за собой право жесткого ответа на предпринятые попытки атак.

«Решительно осуждаем очередные циничные террористические акции киевского режима, направленные против гражданского населения и мирной инфраструктуры», — подчеркнула Захарова.

Уголовное дело

О произошедшем в Таганроге доложили президенту Владимиру Путину, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он предположил, что лидеры западных стран никак не отреагируют на обстрел города со стороны Украины.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что российские системы ПВО при отражении атаки сработали в штатном режиме. По словам Пескова, Украина прибегла к своей излюбленной с 2014 года практике — нанесению ударов по гражданским объектам, сообщил ТАСС.

СК возбудил уголовное дело по статье о теракте после обстрелов Ростовской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Там рассказали, что украинские военные атаковали Таганрог ракетой неустановленного типа, имеющей высокие поражающие средства.

«В результате детонации ракеты над жилыми кварталами и падения обломков 13 мирных жителей получили ранения, поврежден ряд домов и административные здания», — добавили в СК.

Следователи назначат экспертизы и приступят к установлению конкретных подразделений ВСУ, причастных к совершению преступления.