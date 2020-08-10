Старые автобусы загорелись на складе металлолома в Люберцах

В Люберцах загорелись списанные в утиль автобусы. Пожар охватил 12 старых машин.

Все произошло недалеко от Касимовского шоссе в поселке Малаховка.

«На территории площадки, где принимается металлолом и производится разбор старых автобусов, было возгорание на площади 200 квадратных метров», — рассказали «360» в региональном МЧС.

По информации ведомства, возгорание уже локализовано. Пострадавших в пожаре нет.

Что стало причиной произошедшего, будут выяснять.

Ранее стало известно, что в Волгограде взорвалась газовая автозаправка. Пострадали несколько человек.