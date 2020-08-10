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    10 августа 2020, 15:59

    Старые автобусы загорелись на складе металлолома в Люберцах

    Екатерина Андронова , Эля Данилюк

    В Люберцах загорелись списанные в утиль автобусы. Пожар охватил 12 старых машин.
    Старые автобусы загорелись на складе металлолома в Люберцах

    Все произошло недалеко от Касимовского шоссе в поселке Малаховка.

    «На территории площадки, где принимается металлолом и производится разбор старых автобусов, было возгорание на площади 200 квадратных метров», — рассказали «360» в региональном МЧС.

    По информации ведомства, возгорание уже локализовано. Пострадавших в пожаре нет.

    Что стало причиной произошедшего, будут выяснять.

    Ранее стало известно, что в Волгограде взорвалась газовая автозаправка. Пострадали несколько человек.

    Новости SMI.FM