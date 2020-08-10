10 августа 2020, 15:59
Старые автобусы загорелись на складе металлолома в Люберцах
В Люберцах загорелись списанные в утиль автобусы. Пожар охватил 12 старых машин.
Все произошло недалеко от Касимовского шоссе в поселке Малаховка.
«На территории площадки, где принимается металлолом и производится разбор старых автобусов, было возгорание на площади 200 квадратных метров», — рассказали «360» в региональном МЧС.
По информации ведомства, возгорание уже локализовано. Пострадавших в пожаре нет.
Что стало причиной произошедшего, будут выяснять.
Ранее стало известно, что в Волгограде взорвалась газовая автозаправка. Пострадали несколько человек.