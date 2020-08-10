Газовая автозаправка взорвалась в Волгограде. СМИ пишут о четырех пострадавших
Пострадали четыре человека, передают местные СМИ. Одного из них госпитализировали, остальные получили легкие травмы. Сейчас на месте происшествия работают пожарные. Для проезда и пешеходов перекрыты соседние улицы.
«На проспекте Ленина происходит горение цистерны с газом. На месте работают пожарно-спасательные подразделения 1-го отряда ФПС по Волгоградской области по повышенному рангу (второй номер). Ведется наращивание группировки», — сообщают представители регионального МЧС.
Очевидцы рассказали, что в момент взрыва в соседних домах задрожали стекла. Заправка расположена в Тракторозаводском районе, недалеко от остановки общественного транспорта «Хлебозавод».
Ранее стало известно, что при пожаре в Тверской области погибли четыре человека, в том числе двое детей. Возгорание произошло в частном доме.