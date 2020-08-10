Газовая автозаправка взорвалась в Волгограде. СМИ пишут о четырех пострадавших

Жители Волгограда поделились фото и видео с места взрыва газовой автозаправки. Огромный черный столб дыма поднимается над пожаром на много метров.

Пострадали четыре человека, передают местные СМИ. Одного из них госпитализировали, остальные получили легкие травмы. Сейчас на месте происшествия работают пожарные. Для проезда и пешеходов перекрыты соседние улицы.

«На проспекте Ленина происходит горение цистерны с газом. На месте работают пожарно-спасательные подразделения 1-го отряда ФПС по Волгоградской области по повышенному рангу (второй номер). Ведется наращивание группировки», — сообщают представители регионального МЧС.

Очевидцы рассказали, что в момент взрыва в соседних домах задрожали стекла. Заправка расположена в Тракторозаводском районе, недалеко от остановки общественного транспорта «Хлебозавод».

Ранее стало известно, что при пожаре в Тверской области погибли четыре человека, в том числе двое детей. Возгорание произошло в частном доме.