Поезд сбил человека на станции Кунцевская

В московском метрополитене поезд сбил человека. Все произошло на станции Кунцевская, рассказал источник «360».

Сейчас сотрудники метрополитена отключили от питания контактный рельс. Поезда не ходят. Сбитый человек погиб.

В марте на Манхэттене карманник стащил телефон у одного из пассажиров метро, после чего выскочил на рельсы и был сбит поездом. Прибывшие на место медики зафиксировали смерть. Личность погибшего не установили. Но в результате происшествия пострадал не только карманник. Трагедия в метро парализовала первую и вторую линии метрополитена в обоих направлениях.