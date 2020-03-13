Мгновенная карма. В Нью-Йорке поезд метро насмерть сбил воришку сразу после кражи

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Совпадение?

Кража произошла в четверг, 12 марта, около 04:00 на станции Канал Стрит в поезде метро № 1. В вагоне находился 47-летний мужчина. Он и лишился мобильного. Однако карма настигла воришку быстрее, чем потерпевший мог ожидать. По данным полиции, преступник выскочил из вагона прямо на рельсы. Там его тут же сбил поезд.

Правда, в результате пострадал не только карманник. Трагедия в метро парализовала первую и вторую линии метрополитена в обоих направлениях.

Премия Дарвина

Воришка из Нью-Йорка вполне может стать претендентом на «Дарвиновскую премию». Эта виртуальная антипремия посмертно присуждается людям, которые ушли из жизни самым нелепым способом или «исключили ущербные гены из генофонда человечества». Она названа в честь Дарвина как популяризатора естественного отбора в качестве основного механизма эволюции. Награда популярна среди любителей черного юмора по всему миру. Победителя определяет интернет-голосование.

Лауреатом 2006 года стал студент из Сингапура. 16‑летний поклонник рока слушал музыку и прыгал на кровати, изображая одного из своих кумиров. Процесс так поглотил подростка, что тот случайно выскочил в окно третьего этажа общежития. Оно при этом должно было быть заблокировано, но парень решил этот вопрос ради возможности покурить.

В 1999 году премию получил глотатель шпаг из Бонна. Трюкач погиб после того, как проглотил автоматический зонтик и случайно нажал на кнопку, которая его открывала.

За четыре года до этого в Египте утонуло шесть человек. Все они пытались вытащить упавшего в колодец цыпленка. Первым на 60-футовую глубину спустился молодой хозяин птички. Подводное течение затянуло его вниз. Сестра и брат добровольца, которые при этом плохо плавали, решили спасти его. Оба утонули. Прийти на выручку семейству решили двое проходивших мимо крестьян. Их затянуло течением. Позже шесть тел вытащили из колодца в 240 милях к югу от Каира. Там нашли и цыпленка. Он остался жив.

Ранее «360» составил список самых нелепых и глупых покушений в истории.