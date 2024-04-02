02 апреля 2024, 09:07
Стало известно состояние спасенных из-под завалов шахты на Урале горняков
Состояние одного из пострадавших на шахте «Северопесчанская» оценили как тяжелое
Трое горняков, которые пострадали в результате взрыва и обрушения на шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске в Свердловской области, проходят лечение в больнице. Об их состоянии сообщили «Известиям» в пресс-службе регионального Минздрава.
В ведомстве уточнили, что состояние одного из спасенных горняков оценивается как тяжелое. Еще двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Специалисты Краснотурьинской городской больницы оказывают всем необходимую помощь.
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Четвертому пациенту не потребовалось стационарное лечение. Пятый пострадавший горняк скончался.
ЧП на шахте «Северопесчанская» произошло вечером 1 апреля, когда проводились плановые взрывные работы.
Во время заполнения скважин взрывчаткой случился подрыв, в результате которого обрушилась горная порода. Погибли три человека. Предположительно, причиной случившегося стало нарушение правил безопасности.
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Свердловская область
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