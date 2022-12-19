Происшествия 19 декабря 2022, 04:35 Врачи оценили состояние пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом под Хабаровском Пресс-служба МЧС

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Пострадавшие в ДТП с участием автобуса в Хабаровском крае находятся в медицинских учреждениях региона, им оказывают необходимую помощь. Состояние четырех человек вызывает опасения. Об этом сообщил Минздрав Хабаровского края в Telegram-канале.

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«В ККБ № 1 три пациента: одного пациента, который находился в реанимации с пневмотораксом, врачи планируют перевести в торакальное отделение. Еще два пациента в состоянии средней степени тяжести. В ККБ имени Владимирцева восемь человек: четыре пациента в реанимации в тяжелом состоянии», — отметили в ведомстве.

Еще четверо получают лечение в травматологии и нейрохирургии. Со всеми пострадавшими работают профессиональные психологи.

ДТП произошло 16 декабря в Нанайском районе. В результате съезда автобуса в кювет погибли восемь человек, пострадали — 22. По данным следственных органов, водитель транспортного средства не справился с управлением. СК РФ возбудил уголовное дело по факту аварии, которая привела к гибели людей.