Происшествия 16 декабря 2022, 02:13 Появилось фото попавшего в смертельное ДТП автобуса под Хабаровском Пресс-служба МЧС

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Появились первые кадры с места аварии на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, где автобус с вахтовиками съехал в кювет и перевернулся. В ГУ МЧС по Хабаровскому краю держат ситуацию на контроле, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Информация о ДТП поступила в экстренные службы утром 16 декабря по местному времени. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие. На месте работают спасатели села Лидога, пожарные, медики, инспекторы ГИБДД.

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Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России готов к вылету, отметили в ведомстве. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ЧП с автобусом.

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По данным СМИ, в ДТП погибли шесть человек, еще 17 получили травмы.