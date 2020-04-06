Стало известно состояние пострадавших после обрушения дома в Орехово-Зуеве

Двое пострадавших после взрыва и обрушения жилого дома в Орехово-Зуеве остаются в больнице. Их состояние стабильное, но тяжелое. Об этом «360» сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии МОНИКИ, главный внештатный травматолог-ортопед Московской области Дмитрий Шавырин.

На данный момент в МОНИКИ находятся два пациента. Это женщина 47 лет и молодой человек 19 лет. Состояние их можно охарактеризовать как стабильное, но тяжелое Дмитрий Шавырин.

Сначала пострадавшие попали в местную больницу. По словам Шавырина, там врачи оказали им всю необходимую помощь и по сути спасли им жизни. Вечером 4 апреля женщину перевезли в МОНИКИ.

«Ее осмотрели наши дежурные травматолог, нейротравмотолог, реаниматологи. Сейчас она находится в отделении в состоянии посттравматического шока не тяжелой степени. Ее состояние лучше. Она готовится для последующих реконструктивных вмешательств», — добавил главный внештатный травматолог-ортопед Московской области.

Другой пострадавший поступил в МОНИКИ на следующий день, поскольку сразу его нельзя было транспортировать.

«Он находится в отделении. Его состояние чуть легче, чем у женщины. Мы планируем провести реконструктивное вмешательство на неделе», — сказал врач.

Пятиэтажка в подмосковном Орехово-Зуеве обрушилась в субботу, 4 апреля. В доме произошел взрыв, после чего три этажа рухнули. В результате ЧП три человека погибли, еще десять пострадали. Помимо МОНИКИ их госпитализировали в другие московские больницы.

Губернатор Андрей Воробьев встретился с жильцами дома и рассказал о помощи, которую им окажут власти. Семьи погибших и пострадавшие получат денежные компенсации.

Специалисты обследовали здание и пришли к выводу, что сейчас дом можно считать практически аварийным.